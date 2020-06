Policía que asfixió a George Floyd será acusado de asesinato en segundo grado

La muerte de George Floyd causó gran conmoción a nivel mundial y reactivó la lucha contra el racismo en Estados Unidos, llegando a provocar saqueos y disturbios. Ahora, una semana después, el policía involucrado en la muerte del joven afroamericano será acusado de asesinato en segundo grado.

Según la senadora de Minessota Amy Klobuchar, la Fiscal General de dicho estado, Keith Ellison, elevará cargos contra el ex policía de Minneapolis y sindicado como el autor del asesinato de George Floyd, el exoficial Derek Chauvin, hombre que asfixió con su rodilla al afroamericano que terminó falleciendo.

Chauvin será acusado de asesinato en segundo grado por sus actos y también se agregarán cargos contra los tres policías que se encontraban en el lugar de los hechos y que no hicieron nada por detener a su compañero durante la muerte de George Floyd.

“La Fiscal General de Minessota, Keith Ellison, está aumentando los cargos contra Derek Chauvin a segundo grado en el asesinato de George Floyd, y también está acusando a otros tres oficiales. Este es otro paso importante para la justicia”, expresó Amy Klobuchar, mediante su cuenta de Twitter.

Los otros tres hombres implicados en la muerte del ciudadano afroamericano son Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane, quienes también sufrirán las consecuencias por no haber tomado acciones al momento del ataque.

