Dark 3: Los secretos de Peter Doppler y su relevancia en la serie [VIDEO]

En las primeras dos temporadas de Dark, Peter Doppler tiene un rol secundario en la serie, debido a que solo se dedica a su familia y trabajo. Sin embargo, Peter tendría un papel importante en la serie y está relacionado su verdadero origen.

¿Cómo es eso? Hay una teoría que está tomando fuerza y sería que Peter no sería hijo de Helge, por ende, no es un Doppler. Asimismo, no se sabe con exactitud cómo llega a Winden y por qué le ocultaba cosas a Charlotte, su esposa. Todo eso lo veremos en las siguientes líneas.

Lo que se conoce de Peter Doppler es que es hijo de Helge Doppler, quien en el año 2019 está internado en una clínica pero es consciente de lo que ocurre en la actualidad.

En la serie Dark, Peter llega a Winden en el año 1987 y de ahí no se supo más de él. Años más tarde, Peter tuvo dos hijas, Franziska y Elisabeth, con Charlotte. Ahora viene lo más interesante.

Cuando Charlotte investiga sobre la desaparición de Mikkel Nielsen y la relación que tiene con Mads Nielsen, hermano de Ulrich, Peter Doppler se mostraba misterioso y le ocultaba cosas a su esposa, como sabiendo la verdad de las desapariciones.

Ante ello, le mostramos un par de teorías sobre la verdad de Peter Doppler y la relación que tiene con los viajes en el tiempo. Asimismo, si se trataría de Aleksander Köhler, hermano de Clausen.

LOS SECRETOS DE PETER DOPPLER

Peter Doppler no sería un Doppler. ¿Cómo así? Helge, quien tuvo una infancia dura, no se le conoció pareja alguna con la que pudiera haber tenido a Peter. Asimismo, se sabe que Peter Doppler llegó a Winden en el año 1987. Haciendo cálculos, Peter habría tenido entre 13 ó 14 años. Eso lo único que se muestra Dark.

Otra teoría - y no es tan descabellada- es pensar que Peter sería Aleksander Köhler. Como se sabe, Aleksander Tiedemann robó la identidad de Aleksander Köhler. Clausen recibió una carta donde le indicaban que iba a obtener respuestas de la desaparición de su hermano, y fue ahí que confronta a Aleksander Tiedemann.

Clausen le muestra la fotografía del "verdadero" Aleksander Köhler y sus rasgos físicos se parecen mucho al de Peter Doppler, de quien solo se sabe que llegó a Winden en 1987 y que aparece en el árbol genealógico de los Doppler y en los cuadros de Adam.

Otro secreto que guarda Peter es que conocería los viajes en el tiempo por medio de Claudia del futuro, y esto se puede comprobar cuando Peter va al búnker y se abre el "bucle" y expulsa a Mads Nielsen. Esto tendría sentido cuando trata de desviar a Charlotte de las investigaciones de las desapariciones y nunca le cuestiona a Helge.

Esta y más dudas se resolverán este 27 de junio, a partir de las 3.00 a. m. (hora peruana y mexicana), en la plataforma de Netflix.