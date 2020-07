La Victoria: policías y el alcalde George Forsyth intervienen prostíbulo [VIDEO]

Coronavirus en Perú | La lucha ante la COVID-19 continúa y pese a que la cuarentena en varias regiones terminó, aún están prohibidas las actividades que alberguen aglomeración de personas debido a que eso significaría un foco de infección.

En ese contexto, miembros de la Policía Nacional del Perú y el alcalde de La Victoria, George Forsyth, intervinieron un establecimiento donde se desarrollaba una fiesta clandestina en pleno toque de queda.

Asimismo, las autoridades encontraron un prostíbulo clandestino en un salón contigo en el cual habían más de 30 personas, entre mujeres y hombres que no respetaban el distanciamiento social.

“Definitivamente este local es una fachada que no tiene licencia de funcionamiento. Tenía (licencia) solo para restaurante”, expresó el burgomaestre para 'Latina Televisión'. No obstante, en un anuncio en su página de Facebook, 'Rumba colombiana' -como se llama el local intervenido-, señaló que cumplía todas las normas de bioseguridad para su apertura, pero como se constata no era cierto.

Además, una mujer extranjera criticó a los agentes y los agredió verbalmente. “Basuras, eso es lo que son, basuras”, afirmó al ser llevada al carro de la PNP. Ella mencionó que la intervención era por un tema político. “¿Dónde está el alcalde de La Victoria?”, manifestó ofuscada.

Siguiendo los procedimientos habituales, la Policía Nacional del Perú pidió documentos a cada uno de los presentes y luego fueron llevados a la comisaría más cercana para los trámites respectivos.