Cometa Neowise EN VIVO: a qué hora y cómo ver el cometa más brillante HOY, domingo 19 de julio

El Cometa NEOWISE, descubierto por la NASA el pasado 27 de marzo, es el más brillante de los últimos siete años, según el científico ruso Ivan Vagner, quien lo vio desde la Estación Espacial Internacional. Bautizado inicialmente como C/2020 F3, nos deleitará con su resplandor durante todo el mes de julio.

El Cometa NEOWISE el último viernes 3 de julio registró su perihelio (el punto más cercano alrededor del Sol) y ahora se encuentra regresando a las regiones exteriores del Sistema Solar tras resistir a extremas temperaturas. En este sentido, el satélite NEOWISE se está acercándose a la Tierra, con un punto de alcance máximo el próximo 23 de julio.

A comet is visiting from the most distant parts of our solar system and making a once-in-a-lifetime visit to our twilight skies! Below are images of comet C/2020 F3 NEOWISE as seen by @ISS_Research. Learn more about the comet and how to watch it: https://t.co/HGlMtyCCFU pic.twitter.com/krG2yC1MpZ