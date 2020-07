Observa 5 planetas sin necesidad de telescopio este domingo 19 de julio

Observa a Júpiter, Saturno, Venus, Marte y Mercurio EN VIVO | Este domingo 19 de Julio podrás ver 5 planetas desde la comodidad de tu casa sin necesidad de un telescopio. Entérate de todos los detalles acerca de este fenómeno astronómico en el que los cuerpos celestes brillarán tanto que te harán falta solo binoculares para presenciar del espectáculo espacial.

¿Cómo ver a Júpiter, Saturno, Venus, Marte y Mercurio?

Durante la mañana del 19 de julio podrás observar 5 cuerpos resplandecientes en el cielo, pero no serán estrellas. Se tratan de Júpiter, Saturno, Venus, Marte y Mercurio, los cuales podrás observar a simple vista desde tu casa. El más complicado de ver será Mercurio, pero con unos binoculares podrás conseguirlo sin problemas.

¿Hasta cuándo estarán visibles Júpiter, Saturno, Venus, Marte y Mercurio?

Si no lo ves este 19 de julio, no te preocupes. Este domingo serán visibles los 5 planetas y la Luna, pero si te lo pierdes podrás ver los cuatro planetas hasta el 25 de julio. Aunque, la Luna ya no estará presente.

¿A qué hora se podrán ver Júpiter, Saturno, Venus, Marte y Mercurio?

El astrónomo Jeffrey Hunt brindó una charla para el portal CNET, en la que explicó que este fenómeno podrá presenciarse cada mañana 45 minutos antes del alba (independientemente de dónde estés) hasta el 25 de julio. "Sal temprano en la mañana, al menos una hora antes de que salga el sol. Encontrarás los cuatro planetas brillantes, que son Venus, Marte, Saturno y Júpiter. Brillarán más que las estrellas, aunque para tus ojos sean solo eso”, explicó.

¿Dónde están ubicados Júpiter, Saturno, Venus, Marte y Mercurio?

- Júpiter y Saturno: los dos planetas más grandes del Sistema solar estarán en el horizonte suroeste.

- Marte: el 'Planeta rojo' se encontrará solitario al sureste.

- Venus: estará posicionado en una zona baja entre el este y el noreste.

- Mercurio: el planeta más cercano al Sol se encontrará al lado de la Luna.

¿Qué aplicaciones puedo usar para encontrar a los planetas?

Según Jeffrey Hunt, hay una lista de aplicaciones con las que se te hará más fácil encontrar a Júpiter, Saturno, Martes, Venus y Mercurio, estas son: Google Sky, Night Sky y Star Walk.