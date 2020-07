Cometa Neowise EN VIVO: Mira el recorrido de este cuerpo celeste

Cometa NEOWISE EN VIVO | El Cometa NEOWISE o C/2020 F3 nos deleitará con su resplandor durante todo este mes. Este cuerpo celeste alcanzó su perihelio (el punto más cercano al Sol en su órbita) el último 3 de julio y ahora regresa lentamente a las regiones exteriores del sistema solar. En este recorrido viene acercándose mucho a la Tierra, y alcanzará mañana su máximo punto. Es un fenómeno sorprendente debido a que se repite cada 6765 años.

Este año nos ha sorprendido con diferentes eventos metereológicos como el "Anillo de fuego", la "Luna de trueno" o la oposición de Júpiter y Saturno al Sol que fueron presenciados por los ciudadanos de diferentes países del mundo.

Por su partes, en los países de Perú y Ecuador del 18 al 31 de julio, luego de las 6.00 p. m. En esta ocasión, tienes que mirar al noreste, cerca del horizonte. Con el pasar de los días, su altura estará cada vez más elevada.

El cielo debe estar despejado para observar al Cometa NEOWISE. Para facilitar la ubicación de este cometa en el cielo, puedes ingresar al portal The Sky Live. A partir del 15 de julio, el brillo y esplendor de NEOWISE irá en descenso. Por ello, recomendamos utilizar binoculares.

Si te encuentras en España, podrás presenciar EN VIVO al Cometa NEOWISE EN VIVO del 8 al 22 de julio, desde las 4.45 a. m. hasta el amanecer. Te aconsejamos mirar al noreste, izquierda, cerca del horizonte. También puedes apreciar al NEOWISE del 9 al 31 de julio, después de las 9.50 p. m. siempre y cuando observes al noreste, derecha, cerca del horizonte.

Si vives en México ya se puede ver el cometa desde el 14 julio y lo deleitarás hasta el 31 del mismo mes, después de la puesta de Sol (8:20 p. m.). Asimismo, en las primeras noches se observará cerca del horizonte del noroeste hasta ocultarse, pero luego aparecerá a mayor altitud y se presenciará mejor.

Un cometa es un cuerpo celeste construido por hielo, polvo, y roca de pequeña dimensión que está alrededor del sol. Esta sigue diferentes trayectorias elípticas, parabólicas o hiperbólicas. La última visita del cometa Halley demostró que "aproximadamente el 33 % de los componentes de su núcleo y el 20 % de su cola son materiales orgánicos".

