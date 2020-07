Stephanie Valenzuela explica su vida de lujos: "Me enamoré de una persona con mucho dinero"

Stephanie Valenzuela con miles de seguidores e Instagram es una de las modelos más cotizadas del medio y a raíz de la excéntrica vida que lleva y los continuos viajes a lugares exóticos del mundo, la han puesto en el ojo de la tormenta, ya que se empezó a especular sobre las actividades que realizaría para permitirse ese estilo de vida.

Sin embargo, la influencer decidió en el programa de Magaly Medina, aclarar los rumores que la envuelven y explicar el suceso que cambió su vida por completo, pues pasó a estar llena de lujos, usando carteras y ropa de marcas exclusivas que están valorizadas en miles y miles de dólares.

“Yo no tenía ni una cartera de marca, ni zapatos de marca, ¿cómo cambio mi vida? Yo conocí a mi novio y me enamoré de una persona que tenía mucho dinero, a raíz de que me enamoré de este hombre que no hice pública su identidad. Mi vida privada no la voy a publicar. Yo antes no tenía nada. Él mismo me obligaba a comprar relojes, joyas y zapatos”, aseveró la arequipeña en el programa Magaly Tv La Firme.

Asimismo, Valenzuela confesó que hoy por hoy se encuentra estable económicamente y que de tener algún apuro cuenta con el respaldo de accesorios muy valiosos que podría vender.

“Yo conviví 1 año en Dubái. Me pidió la mano, este es un anillo de compromiso, no lo devolví porque quedamos en buenos términos, cuesta 100 mil dólares, si tuviera una necesidad económica, lo vendo”, sentenció.

Luego agregó: "Yo era una chica de provincia, que trabajaba de modelo y no ganaba tanto... me enamoré de este chico y fue la relación más bonita. Él mismo me compraba joyas, zapatos, para que vaya a reuniones con él. Tengo para vivir hasta que me muera”.