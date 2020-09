Martín Vizcarra: "No voy a negar las conversaciones"

Debido a la difusión de unos audios por el congresista Edgar Alarcón, el presidente Martín Vizcarra dio la cara ante todos los peruanos a través de un mensaje a la nación, en el cual aceptó las conversaciones y dio su versión de los hechos para esclarecerla.

Bajo la atenta mirada de todo el país, el mandatario nacional aseguró que fue grabado sin su consentimiento y que todo lo que se estaba hablando eran coordinaciones internas que se realizan en cualquier institución.

"No voy a negar la conversación, pero fueron comunicaciones internas que se hacen en cualquier institución", indicó el presidente peruano.

Además, Vizcarra consideró este hecho como un intento para desbaratar el Gobierno. "Hoy el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar la constitucionalidad. Es una patraña que busca afectar la democracia", añadió.

Según lo expresado por el propio presidente, la intención de los congresistas es permanecer en su puesto hasta el 2026.

Martín Vizcarra no renuncia

Pese a que muchos especularon que dejaría su cargo, Vizcarra dejó en claro que no va a renunciar a su cargo y que no tiene miedo alguno en que el Congreso de la República intente vacarlo.

"No voy a renunciar. Si quieren vacarme, acá estoy. No me corro", enfatizó.