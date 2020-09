Martín Vizcarra: "Si quieren vacarme, aquí estoy. No voy a renunciar. Yo no me corro"

Martín Vizcarra respondió al Congreso luego el presidente de la Comisión fiscalizadora, Edgar Alarcón, difundiera un audio en donde se le escucha a Richard Swing mantener una conversación telefónica con la asistente del Despacho Presidencial Karen Roca.

"Si quieren vacarme, aquí estoy. No voy a renunciar. Yo no me corro", mencionó el jefe de Estado. Asimismo, recalcó que si bien conoce a Ricardo Cisneros, detalló que no ha intervenido en sus procesos de contratación.

"El 29 de junio un periodista de la prensa extranjera nos hizo llegar el audio que se ha revelado hoy y lo toma con la mayor serenidad. Fue 40 días después y recién hoy lo hacen público", declaró.

El mandatario también enfatizó que todo este tema era una "patraña" con fines políticos. "(...) A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno, para garantizar su control, hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia", recalcó.

En ese mismo sentido, recalcó que los audios fueron editados para perjudicarlo y además, detalló que han querido sacar de contexto sus palabras. "(...) una vez más, tenemos declaraciones imaginativas que colindan con la literatura fantástica, y quienes deben responder, son aquellos que participaron", manifestó.

"Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras hemos respondido con un “no nos van a doblegar”: Ese compromiso es con cada uno de ustedes y con el Perú. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones", expresó.