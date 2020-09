Debate de vacancia contra Martín Vizcarra será el viernes 18 de setiembre

Tras haberse aprobado la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, la Junta de Portavoces del Congreso programó el debate parlamentario en oposición al presidente para el próximo viernes 18 de setiembre.

Con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones; el primer mandatario del Perú deberá acudir al debate la próxima semana con hora pactada a las 10.00 a. m. Esto tras los audios filtrados en los que se expone el caso “Richard Swing”.

Para conseguir vacar al jefe de Estado se necesitan 87 votos, es decir, la mayoría calificada del Parlamento. Por lo que, Martín Vizcarra deberá participar del debate para ejercer su derecho a defensa.

Recordemos que, todo este asunto es resultado de tres audios filtrados por el excontralor Édgar Alarcón. En estos se escucha al presidente conversando con su asistente, Karem Roca, acerca del polémico caso que involucra a Ricardo Cisneros, más conocido como “Richard Swing”.

Por su parte, Martín Vizcarra ha negado rotundamente que haya ido en contra de las leyes y consideró que los audios no son causa para su vacancia presidencia. Por lo que señaló que: “"Si quieren vacarme, aquí estoy. No voy a renunciar. Yo no me corro".

“No hay nada ilegal, lo único ilegal es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”, añadió el primer mandatario durante una conferencia brindada el pasado jueves 10 de setiembre.