Retiro de S/17 200 de la AFP: ¿Desde cuándo se podría acceder a este beneficio?

El martes por la noche, mientras la mayoría de los peruanos miraban el compromiso entre Perú y Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias, la comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone el retiro de los fondos de la AFP de S/17 200, equivalente a 4 UIT.

Esta decisión ha caído muy bien en un gran sector de la población que se encontraba expectante de una nueva ley que les permita acceder a los fondos de sus AFP pues, debido a la pandemia del coronavirus, muchos peruanos han sufrido pérdidas en sus economías.

¿Desde cuándo se podría retirar los S/17200 de la AFP?

Es preciso señalar que el dictamen ha sido aprobado en una comisión interna del Congreso, así que aún no es algo que se pueda ejecutar de una vez ya que aún necesita la aprobación en el Pleno a través de una votación posterior al respectivo debate.

Es por ello que aún no hay una fecha exacta para proceder con el retiro de los S/17200 y/o con la presentación de solicitudes.

Si es que se llega a aprobar la ley en el Congreso, los afiliados a las AFP podrán presentar su solicitud de retiro de forma virtual por única vez dentro de los 90 días después de haber entrado en vigencia la ley, que aún no se aprueba en el pleno del Congreso.

¿Cómo sería el depósito del dinero?

En esta oportunidad, al tratarse de una cantidad total de 17200 soles, se ha estipulado que la AFP realice un depósito de una UIT cada 30 días a una cuenta que el mismo afiliado deberá presentar en su solicitud.

Es decir, el pago total de la cantidad ya mencionada se realizaría en cuatro armadas, muy similar a lo que se ejecutó meses previos con otros beneficios.

¿Quiénes podrán retirar su AFP?

Según lo que contiene el dictamen aprobado, no todos los afiliados podrán acceder a este beneficio, solo los que no hayan realizado aportes en los últimos 12 meses consecutivos. Además, esta norma no será aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo.

Martín Vizcarra sobre el retiro de 17200 soles

El presidente del Perú, Martín Vizcarra cuestionó que el Congreso de la Republica haya aprobado el dictamen para el retiro de 4 UIT de las AFP en plena transmisión del partido entre las selecciones de Perú y Brasil.

Para el mandatario nacional lo correcto habría sido que se pongan de acuerdo con el Poder Ejecutivo antes de que la iniciativa llegue al pleno del Congreso para ser debatida y, posteriormente, votada. Además, no se mostró de acuerdo con dicha propuesta.

"Tenemos la voluntad, pero no esperemos llegar hasta el Pleno para ponernos de acuerdo con algo que debió haber pasado en la misma comisión de Economía. Ayer se aprobóuna norma con la que no estamos de acuerdo y queremos conversarla", enfatizó Vizcarra.