Manuel Merino sobre la Sunedu: "Su independencia será respetada"

El Gobierno de facto presidido por Manuel Merino de Lama aseguró este jueves que su gestión respetará la independencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta afirmación llega en medio de las protestas que se viven en el país tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre.

"Mi compromiso es con la educación, la Sunedu contará con nuestro apoyo absoluto y su independencia será respetada por el bien de la educación superior", aseguró el presidente a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que durante su discurso de juramentación, Merino de Lama manifestó que la educación es uno de los ejes fundamentales de su gestión al frente del Poder Ejecutivo. "Tenemos que garantizar las herramientas necesarias para una educación de calidad y para mejorar las condiciones educativas, sobre todo el próximo año y trabajar seriamente en un plan post pandemia", indicó en esa ocasión.

Sin embargo, el actual presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, consideró el último miércoles, en declaraciones a la prensa, que las universidades no licenciadas deberían tener una segunda oportunidad para no cerrar.

“Esa es mi opinión personal (darle una nueva oportunidad a las universidades no licenciadas). Yo no voy a hacer nada sobre el particular. Personalmente opino que tiene que haber una igualdad. entre las privadas y las públicas”, manifestó.

Sunedu se pronuncia

Por su parte, la Sunedu hizo un llamado a todos los poderes del Estado a fin de que se cautele la Reforma Universitaria, "respetando escrupulosamente la institucionalidad, la autonomía y las competencias de la entidad".

"La Reforma Universitaria ha conseguido, entre muchos otros avances indispensables para el desarrollo del país, que se duplique el presupuesto en investigación, el aumento en las publicaciones científicas y en el número de patentes registradas, una sustantiva mejora en la calidad de la plana docente universitaria a tiempo completo, el combate a la ilegalidad y el licenciamiento de 94 universidades, todo ello en el breve lapso de 6 años y beneficiando a más de 1 200 000 alumnos en todo el país", precisó la Sunedu en un comunicado.