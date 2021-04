'Marilyn Manson' de Yo soy respondió a Katia Palma: "Alzarme la voz es fuera de lugar"

Un momento de tensión se vivió en la reciente jornada de Yo soy, grandes batallas: grandes famosos. Katia Palma le respondió al imitador de Marilyn Manson, Mike Bravo, quien expresó su molestia ante la producción por no haber incluido una banda en su presentación.

"Esto va para Mike, con todo cariño, con los 18 años que tengo pisando un escenario: No hay que tirar barro a la gente, juégalo a tu favor, tienes que estar mucho más ‘mosca’. (...) Te hubieras quedado callado porque has hecho una impecable presentación", señaló la actriz.

Sin embargo, el intérprete del artista norteamericano no se quedó callado y le contestó a la jueza del concurso. "No voy a comportarme de una manera que no corresponde, como lo hizo conmigo. Alzarme la voz es fuera de lugar", mencionó en su redes sociales.

"Si ese papel le ha funcionado a ella, es su experiencia de 18 años en televisión. Supongo que así se ha manejado, callando a la gente cuando quiere hablar", precisó.

Mike también recalcó que siempre expresará su punto de vista. "Tampoco voy a estar aguantando que me imputen conductas de las cuales no soy partícipe. No me quedaré callado por más que el contrato diga que no puedo comportarme así, eso no me interesa", señaló.

"Es puro show, son cosas que se pueden manejar internamente, pero, en este caso, ellos quieren crear polémica y desprestigiarme. Pero esa mala imagen que se crea contraviene a mi persona", agregó.