Magaly Medina revela que esposa de Pedro Castillo ya busca traje para la toma de mando

Magaly Medina reveló que personas encargadas de la imagen de Pedro Castillo , candidato presidencial de Perú Libre , se habrían comunicado con algunas reconocidas diseñadoras para que le preparen un traje a su esposa para la toma de mando el 28 de julio, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no proclama oficialmente al ganador de los comicios.

De acuerdo a lo señalado por la popular 'Urraca', la diseñadora Claudia Jiménez no aceptó porque le pidieron que el traje lo haga como un canje. Asimismo, no aseguró si Maritza Mendoza, la otra profesional consultada, le dijo que si a estas personas.

"Maritza Mendoza es la otra diseñadora a la que también han consultado. Claudia no les aceptó porque le pidieron un canje prometiéndole que en lo sucesivo se lo iban a comprar. Las palabras con la que se acercaron a Maritza no las sabemos, pero sí sabemos es que están buscando un traje para la esposa de Castillo cuando aún no se ha proclamado al presidente o presidenta del Perú", manifestó.