Marian Jauregui anunció que fue despedida de América TV: "Honestamente no me lo esperaba"

" Desde el martes dejé de formar parte de América Noticias y Canal N. La decisión, tomada por la dirección periodística , me fue comunicada el mismo día. Me voy tranquila y contenta de, en mis casi cinco años, haber contribuido a llevarles información veraz e imparcial", escribió.

Publicación de Marian Jauregui. Fuente: Twitter.

"Gracias a Clara Elvira Ospina y Carola Miranda quienes me dieron la oportunidad y me permitieron crecer profesionalmente haciendo buen periodismo. A mis amigos que se quedan les deseo buena suerte y éxitos (...) Gracias a todos por sus muestras de cariño y respeto a mi trabajo. Honestamente no me lo esperaba. Gracias de todo corazón", agregó.