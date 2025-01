Lilia Paredes: ¿Quién es la primera dama, esposa de Pedro Castillo?

Foto: Álvaro Lasso/Latina

"Cuando perdí a mi madre, me quedé sola con mis hermanos y mi padre, sufrimos mucho. A pesar que logramos que mi madre recibiera la mejor salud, murió a los 46 años. José me ayudó a criar a mi última hermana, a quien queremos como nuestra propia hija", recordó Paredes en una entrevista con el portal El Búho.

Foto: Álvaro Lasso/Latina

Lilia Paredes y Pedro Castillo son padres de dos hijos: Arnold (16) y Alondra (6). Ellos no desean lugar su vivienda en Cajamarca, sin embargo, quieren lo mejor para su papá y, por eso, irán a Lima.

Por su parte, Paredes ha marcado distancia entre su esposo y Cerrón. "Bueno, no lo conozco personalmente, lo he visto por televisión. Él es dueño del partido Perú Libre, pero ya lo he dicho varias veces, mi esposo es el presidente", precisó para Punto Final.