Andrea: heladero que se volvió viral acudió al programa por un caso de paternidad

No obstante, la prueba de ADN no se realizó porque la madre del menor cambió su versión y aseguró que Germán no es el padre, sino un heladero que vende sus productos en Chosica y responde al nombre de Pablo.

"A mí me gustaría, pero es por las puras que me voy a meter en esto porque en primer lugar: él (German) no es el papá, pero yo le he hecho firmar. Es otra persona", se le escucha a la madre del menor al equipo de investigaciones de Magaly Medina.