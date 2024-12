Dalia Durán se despidió del 2021 con profundo mensaje: “No sé cuánto más pueda aguantar"

Mientras que muchas personas estaban con ansias de despedir el año, la cubana Dalia Durán publicó un profundo mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual hizo un análisis de los que significó el 2021 en su vida.

“Este año me enseñó a no planear tanto la vida. He librado batallas de las que cualquiera no se levanta y aquí estoy, recuerdo cada segundo desde que tengo 3 años de edad y sí que no ha sido fácil”, se lee en la última publicación de Durán.

Además, la cubana hizo alusión al complicado momento que le tocó vivir luego de denunciar por violencia sexual, física y psicológica al padre de sus hijos John Kelvin, acusación que provocó que el cantante sea recluido en el penal de Lurigancho.

“A veces no sé cuánto más pueda aguantar, pero miro a mi alrededor y están ahí, con esa mirada llena de amor y abrazos que no se detienen, mis hijos, y digo no puedo ser egoísta porque los amo tanto como para dejarme vencer, solo Dios dirá”, finalizó.

Cabe señalar, la presentadora estuvo en el ojo de la tormenta recientemente tras exigir a las autoridades la liberación de John Kelvin.

Durán responde críticas sobre pedido de liberación a John Kelvin

Luego de recibir gran cantidad de críticas, la cubana aseguró que hizo este pedido por sus hijos.