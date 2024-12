Comas: vecinos indignados capturan y golpean a presunto ladrón por robar celular - VIDEO

“Es la impotencia. Uno ya no sabe qué hacer. Entre los vecinos queremos cuidarnos y protegernos y actuar de alguna manera”, señaló una vecina para las cámaras del noticiero.

Asimismo, también se observa que el presunto criminal pide que “lo dejaran de golpear”; sin embargo, esto no detuvo a los ciudadanos que estaban cansados de la delincuencia.

“A mí me robaron mi celular hace poco. Me quitaron la lonchera y el celular cuando estaba pasando. Me apuntaron con un arma de fuego”, añadió la indignada ciudadana.