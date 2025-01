Cuarto Poder: fiesta de la hija de Bruno Pacheco costó casi 100 mil soles

Hace unas semanas, el ex secretario general de Palacio se pronunció sobre los 20.000 en efectivo que encontró la Fiscalía durante las diligencias que se realizaron en su contra el último noviembre.

"No me presté el dinero de nadie ajeno, soy una persona con una familia múltiple, tengo 8 hermanos. Mis hermanos me facilitaron los $ 20.000 un día antes del allanamiento", aseguró Pacheco.