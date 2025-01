Samu arremete contra Esto es Habacilar: "Los trajeron a hacer el ridículo un mes"

“Hay que comenzar aclarando que 12 puntos de sintonía, que es lo que está haciendo “Esto es Habacilar” no es un mal ráting, ya quisieran tener muchos programas siquiera 9 puntos, 8, se morirían, serían felices, su mundo sería lleno de alegría, pero no. ¿Por qué aclaré esto al principio? Porque hay mucha gente en redes que no sabe y está diciendo ay, esto es un fracaso, que por aquí, qué mal, jajaja, qué burla, cuando en realidad no está mal, pero a diferencia de “Esto es guerra” que te hacía 20 puntos, 17, 16, sí está bajo”, expresó.