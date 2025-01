Micronesia rompe relaciones diplomáticas con Rusia por invadir Ucrania

Micronesia lamenta la actual situación que afronta Ucrania.

Por otro lado, Micronesia ha afirmado que "no se mantendrán al margen y no guardarán silencio al expresar su profunda preocupación por estos injustificables actos de agresión" y exhorta que el actual conflicto "no debe ser ignorado en la historia colectiva de nuestra humanidad."