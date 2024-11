Vidente Bibian Aragon afirmó que Perú irá al repechaje, pero no clasificará a Qatar 2022

No puede ser. La Selección Peruana se juega el pase al repechaje de Qatar 2022 este martes ante Paraguay, sin embargo, esto quedó en un segundo plano por unas horas. ¿El motivo? Bibian Arango, reconocida vidente, pronosticó que la Blanquirroja no formaría parte de los 32 países que participen en el Mundial Qatar 2022 y generó todo tipo de reacciones.

"Yo había dicho que esto (Perú vs Uruguay) definitivamente iba a ser un empate, pero le robaron el gol a Perú. Si tú me preguntas si Perú va a llegar a Qatar... yo no lo veo en el mundial", expresó.

"Yo tengo que ser franca, no lo veo, lo siento. No clasifica al mundial, no lo veo. Llega al repechaje, pero no veo que entre a Qatar", agregó la vidente.