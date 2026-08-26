El Sinuano Día y Noche premia a los afortunados participantes que intentan probar su suerte hoy, miércoles 26 de agosto. ¿Tu boleto te hará ganar en esta nueva edición? Descubre AQUÍ en Líbero todos los detalles sobre el juego, los resultados y las bolillas que saldrán ganadoras en esta emocionante jornada.

Resultado del último sorteo del Sinuano Día HOY, 26 de agosto de 2026 EN VIVO 08:25 Bienvenidos HOY, miércoles 26 de agosto de 2026, se realizarán los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de cada sorteo para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿Dónde comprar los boletos para el Sinuano?

Los boletos para participar en el sorteo Sinuano Día y Noche están disponibles a través de diversas opciones. Puedes adquirirlos en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record, o mediante plataformas digitales que cuenten con el convenio correspondiente.

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

El Sinuano es un popular juego de azar en Colombia, donde los premios se determinan por la cantidad de cifras acertadas y el monto de la apuesta realizada. El mayor premio se otorga cuando las cuatro cifras coinciden en el orden exacto, aunque también se ofrecen recompensas por acertar tres, dos o incluso una cifra. A continuación, se detallan los premios más resaltantes: