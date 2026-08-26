Resultados Sinuano Día de HOY, miércoles 26 de agosto de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo
Revisa los resultados del Sinuano Día de este miércoles 26 de agosto, que se jugará en unas horas en Colombia. ¿Cuántos aciertos podrás obtener?
El Sinuano Día y Noche premia a los afortunados participantes que intentan probar su suerte hoy, miércoles 26 de agosto. ¿Tu boleto te hará ganar en esta nueva edición? Descubre AQUÍ en Líbero todos los detalles sobre el juego, los resultados y las bolillas que saldrán ganadoras en esta emocionante jornada.
PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del martes 25 de agosto de 2026: números ganadores de los sorteos diarios
Resultado del último sorteo del Sinuano Día HOY, 26 de agosto de 2026 EN VIVO
Bienvenidos
HOY, miércoles 26 de agosto de 2026, se realizarán los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de cada sorteo para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!
¿Dónde comprar los boletos para el Sinuano?
Los boletos para participar en el sorteo Sinuano Día y Noche están disponibles a través de diversas opciones. Puedes adquirirlos en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record, o mediante plataformas digitales que cuenten con el convenio correspondiente.
¿Cuáles son los premios del Sinuano?
El Sinuano es un popular juego de azar en Colombia, donde los premios se determinan por la cantidad de cifras acertadas y el monto de la apuesta realizada. El mayor premio se otorga cuando las cuatro cifras coinciden en el orden exacto, aunque también se ofrecen recompensas por acertar tres, dos o incluso una cifra. A continuación, se detallan los premios más resaltantes:
- 4 cifras en orden: 4.500 veces el valor apostado.
- 3 cifras en orden: 400 veces el valor apostado.
- 2 cifras en orden: 50 veces el valor apostado.
- 1 cifra en orden: 5 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.
- 3 cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
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¡Vamos al Circo!
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