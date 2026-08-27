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Sinuano Día HOY, jueves 27 de agosto de 2026 EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Conoce los resultados del Sinuano Día de hoy, jueves 27 de agosto. Sigue el último sorteo EN VIVO y descubre si eres uno de los ganadores.

María Zapata
Resultados y números ganadores del chance Sinuano
Resultados y números ganadores del chance Sinuano | Google Gemini

MOMENTOS DESTACADOS

09:00

¿A qué hora juega Sinuano Día hoy?

El sorteo de Sinuano Día hoy se realiza a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Es el primer sorteo del día y el número ganador se conoce después de esa hora.

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¡Llegó la hora de la verdad! Si confiaste en tus números de la suerte, conéctate EN VIVO para conocer los resultados del Sinuano Día de hoy, jueves 27 de agosto de 2026. En la costa y en todo Colombia crece la expectativa por saber cuál será la combinación ganadora y quién se llevará el premio mayor de la tarde. Revisa tu tiquete y consulta aquí los resultados del último sorteo del chance. ¿Será que hoy celebras?

Resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 26 de agosto de 2026.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del miércoles 26 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día HOY, 27 de agosto de 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo

09:00
27/8/2026

¿A qué hora juega Sinuano Día hoy?

El sorteo de Sinuano Día hoy se realiza a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Es el primer sorteo del día y el número ganador se conoce después de esa hora.

08:58
27/8/2026

Bienvenidos

Hoy, jueves 27 de agosto de 2026, se realizan los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa aquí los números ganadores, resultados y horarios de cada sorteo y comprueba tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿Cuánto paga el Sinuano por acertar las cifras?

En Sinuano, el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del valor de la apuesta. Estas son las principales categorías de premios:

  • 4 cifras en orden: 4.500 veces el valor apostado.
  • 3 cifras en orden: 400 veces lo apostado.
  • 2 cifras en orden: 50 veces lo apostado.
  • 1 cifra en orden: 5 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.
  • 3 cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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¡Vamos al Circo!

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