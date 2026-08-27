Sinuano Día HOY, jueves 27 de agosto de 2026 EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

¡Llegó la hora de la verdad! Si confiaste en tus números de la suerte, conéctate EN VIVO para conocer los resultados del Sinuano Día de hoy, jueves 27 de agosto de 2026. En la costa y en todo Colombia crece la expectativa por saber cuál será la combinación ganadora y quién se llevará el premio mayor de la tarde. Revisa tu tiquete y consulta aquí los resultados del último sorteo del chance. ¿Será que hoy celebras?

Sinuano Día HOY, 27 de agosto de 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo 09:00 ¿A qué hora juega Sinuano Día hoy? El sorteo de Sinuano Día hoy se realiza a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Es el primer sorteo del día y el número ganador se conoce después de esa hora. 08:58 Bienvenidos Hoy, jueves 27 de agosto de 2026, se realizan los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa aquí los números ganadores, resultados y horarios de cada sorteo y comprueba tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿Cuánto paga el Sinuano por acertar las cifras?

En Sinuano, el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del valor de la apuesta. Estas son las principales categorías de premios: