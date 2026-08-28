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Resultados del Sinuano Día de HOY, viernes 28 de agosto de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo de la lotería

Revisa los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 28 de agosto, y conoce los números ganadores del último sorteo de la lotería en Colombia.

María Zapata
Resultados de la lotería Sinuano Día y Noche
Resultados de la lotería Sinuano Día y Noche | Google Gemini

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08:15

¿A qué hora juega Sinuano Día HOY, 28 de agosto de 2026?

El sorteo de Sinuano Día HOY se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Es el primer sorteo de la jornada y sus números ganadores se conocen después de esa hora.

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¿Te acompañó la suerte en este cierre de semana? Mantén tu boleto a la mano porque pronto estarán disponibles los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 28 de agosto de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás consultar los números ganadores del último sorteo de esta popular lotería de la región Caribe. Revisa las combinaciones de la jornada y descubre si la fortuna estuvo de tu lado en el sorteo de la tarde. ¡Mucha suerte!

Sorteos diarios de la lotería Sinuano en Colombia

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del jueves 27 de agosto de 2026: resultados y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día HOY, 28 de agosto de 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo

08:15
28/8/2026

¿A qué hora juega Sinuano Día HOY, 28 de agosto de 2026?

El sorteo de Sinuano Día HOY se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Es el primer sorteo de la jornada y sus números ganadores se conocen después de esa hora.

08:14
28/8/2026

Bienvenidos

Hoy, viernes 28 de agosto de 2026, conoce los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche, los números ganadores y los horarios de los sorteos en Colombia. ¡Revisa tu boleto y mucha suerte!

¿Dónde reclamar un premio del Sinuano?

Los premios del Sinuano pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados o en las oficinas habilitadas por el operador, según el monto obtenido. Para cobrar el premio, generalmente debes presentar:

  • El tiquete o comprobante original de la apuesta.
  • Un documento de identidad válido y vigente.
  • Realizar la reclamación dentro del plazo establecido.

Para premios de mayor valor, el operador podría solicitar requisitos o verificaciones adicionales antes de efectuar el pago.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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