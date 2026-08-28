Horóscopo del sábado 29 de agosto: predicciones en el amor, salud y dinero según Josie Diez Canseco

¿Qué tienen preparado los astros para este sábado 29 de agosto? Las predicciones de Josie Diez Canseco revelaron qué signos podrían recibir buenas noticias en el amor, encontrar nuevas oportunidades económicas o enfrentar algunos desafíos durante la jornada. Descubre lo que el horóscopo tiene preparado para ti y revisa las claves que podrían marcar tu día en salud, dinero y relaciones.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: acertadas predicciones del sábado 29 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy habrá muchas tentaciones en tu camino, aléjate de ellas porque te harían perder el amor. Las diversas gestiones que has realizado empezarán a dar frutos, podrás cancelar deudas que te causaban tanta preocupación que te hacían descuidar tus demás proyectos.

Número de suerte, 13.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Analizarás tu situación sentimental y reconocerás que esa persona no es una buena influencia. Sigue tus instintos en todas tus gestiones, cuentas con un gran poder de convencimiento y con experiencia para lograr todo lo que te propongas.

Número de suerte, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Un asunto laboral te obligará a viajar y separarte de tu pareja lo que te pondrá muy ansioso. Tus asuntos económicos mejorarán y dispondrás de dinero extra para algunos antojos, pero no te excedas o el bienestar te durará poco.

Número de suerte, 9.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No hagas caso a rumores sin fundamentos, pero aclara tus dudas para sentirte más tranquilo. Hoy contarás con una gran intuición que te permitirá ver oportunidades que otros no verán, sigue tus corazonadas y el éxito estará contigo.

Número de suerte, 4.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Alguien que te encantará te hará propuestas inquietantes, pero no pasarán de ser momentos de ilusión. Estás preocupado por tu situación económica, hoy encontrarás una solución, un trabajo extra llegará a través de amistades y podrás cumplir con tus compromisos pendientes.

Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Aparecerá alguien en tu vida que la cambiará completamente y te olvidarás de la desconfianza. Te propondrán un negocio, no le temas a lo nuevo, con optimismo y confianza verás que muy pronto la etapa de limitaciones quedará atrás.

Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Tu comportamiento será cambiante, después tendrás que reivindicarte con tu pareja para que olvide el mal momento. No te dejes impresionar con propuestas para excelentes negocios, podrías perder tu dinero por asociarte con gente poco seria y sin ninguna experiencia.

Número de suerte, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Dejarás de culpar a otros por tu fracaso amoroso, te darás cuenta que tenían pocas cosas en común. Los problemas financieros empezarán a superarse, harás gestiones muy acertadas que te permitirán gozar de una mejor situación y con tendencia a seguir mejorando.

Número de suerte, 16.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Será un día de situaciones que te crearán tensiones y momentos tristes, no tomes ninguna decisión. Cambios radicales en los negocios, dejarás atrás lo que no te funcionó y tomarás decisiones que habías estado posponiendo y te darán excelentes resultados.

Número de suerte, 22.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La falta de comunicación se está convirtiendo en un problema en tu relación, habla con tu pareja. Podrías rechazar un trabajo extra confiándote en la ayuda económica de alguien cercano, no dejes pasar la oportunidad, porque esa persona no podrá cumplir con lo ofrecido.

Número de suerte, 8.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás muy confundido entre dos personas que te interesan y no sabrás qué camino tomar. Tienes que estar muy atento y ser precavido ante las propuestas de negocios que recibas hoy, podrías confiar en quien no debes y ser víctima de una estafa.

Número de suerte, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estás atravesando una etapa de conflictos sentimentales, hoy será un día decisivo. Tus amigos te darán una gran muestra de cariño y solidaridad, sin que tengas que pedirles nada te ayudarán con el problema económico que te preocupa tanto.