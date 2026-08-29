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Resultado Sinuano Día HOY, sábado 29 de agosto de 2026, EN VIVO: conoce el número ganador del último sorteo

Miles de colombianos esperan el sorteo de este sábado para conocer el número ganador del Sinuano Día y verificar si su apuesta resultó premiada.

María Zapata
Consulta hoy, sábado 29 de agosto, el número ganador del Sinuano en Colombia.
Consulta hoy, sábado 29 de agosto, el número ganador del Sinuano en Colombia. | Google Gemini
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¿Serás el próximo ganador del fin de semana? La expectativa crece en toda Colombia por conocer los resultados del último sorteo de Sinuano Día. No des más vueltas: consulta aquí los resultados de hoy, sábado 29 de agosto de 2026, y verifica de inmediato si tu apuesta resultó premiada. Sigue el minuto a minuto de uno de los chances favoritos de los colombianos y descubre si la suerte estuvo de tu lado.

Consulta los resultados EN VIVO del Sinuano Día de hoy, viernes 28 de agosto.

PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del viernes 28 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

Resultados de Sinuano Día de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

10:53
29/8/2026

A qué hora se juega el Sinuano Día

El sorteo del Sinuano se llevará a cabo este sábado a las 2.30 p. m., hora colombiana. Al ser el primer sorteo del día, los participantes podrán verificar el número ganador una vez transcurrido ese horario.

09:29
29/8/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, 29 de agosto

HOY, sábado 29 de agosto de 2026, se realizarán los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de cada sorteo para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche hoy en Colombia?

El Sinuano realiza sorteos todos los días en Colombia, con horarios diferentes para las modalidades Día y Noche:

  • Sinuano Día: 2.30 p. m.
  • Sinuano Noche, de lunes a sábado: 10.30 p. m.
  • Sinuano Noche, domingos y festivos: 8.30 p. m.

Se recomienda realizar la apuesta con anticipación para evitar inconvenientes antes del cierre.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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