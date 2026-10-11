Horóscopo del lunes 12 de octubre: predicciones en el amor, salud y dinero para tu signo zodiacal

Este lunes 12 de octubre, los astros revelan nuevas señales que podrían marcar el rumbo de tu destino y traer sorpresas inesperadas a tu vida. El universo se alinea para abrir caminos, despertar emociones y poner a prueba tus decisiones en distintos aspectos de tu día a día. Descubre con el horóscopo qué le depara el cosmos a tu signo zodiacal en el amor, la salud y el dinero, y conoce las predicciones que Josie Diez Canseco tiene preparadas para ti.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del lunes 12 de octubre

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Habrá muy buena comunicación con tu pareja lo que te permitirá plantear algunos cambios.

Número de suerte, 11.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: En esta oportunidad no tienes razón, no te cierres en tus ideas y escucha a tu pareja.

Número de suerte, 1.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Una conversación con alguien objetivo e imparcial te hará ver tus errores.

Número de suerte, 3.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Un malentendido podría provocar una discusión con tu pareja.

Número de suerte, 16.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Lo que digas o hagas hoy debe ser con mucho tacto, tu pareja podría malinterpretar tus intenciones.

Número de suerte, 2.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Te buscará alguien que fue importante en tu vida sentimental, antes de ilusionarte escucha lo que te propone.

Número de suerte, 20.

LIBRA : 23 SET.- 22 OCT.: No creas que asumiendo una actitud indiferente aumentará el interés de la persona que te gusta.

Número de suerte, 7.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Comentarios de alguien mal intencionado te harán dudar de tu pareja.

Número de suerte, 10.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: El ser amado reaccionará con mucha vehemencia ante una situación que para ti no tendrá importancia.

Número de suerte, 18.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Planearás un encuentro que parezca casual con la persona que te interesa.

Número de suerte, 9.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Experiencias pasadas te han dejado lecciones y esta vez no perderás el amor por orgullo.

Número de suerte, 5.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona ha traído a tu vida más tristezas que alegrías, hoy terminarás con esa situación.