Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 17 de octubre EN VIVO: números ganadores del sorteo 4646

La expectativa crece entre los jugadores que esperan conocer los resultados de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 17 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO, descubre los números ganadores del sorteo 4646, el número del premio mayor y las principales novedades de uno de los juegos de azar más populares de Colombia. Verifica tu billete para saber si la suerte estuvo de tu lado.

Lotería de Boyacá HOY, domingo 17 de octubre: resultados y números ganadores 20:31 ¡Bienvenidos! En esta cobertura podrás seguir los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 17 de octubre de 2026, conocer el número ganador, la serie y todos los detalles del sorteo.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 10 de octubre

Los últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 10 de octubre de 2026 fueron publicados con éxito. El sorteo 4645 entregó un premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos al número 7209, de la serie 286.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá para este sábado 17 de octubre es de $15.000 millones de pesos colombianos, correspondiente al sorteo 4646. Además, la jornada incluye premios adicionales, como un vehículo Nissan KAIT Sense y un crucero desde Cartagena para dos personas, sujetos a términos y condiciones.

Premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 17 de octubre.

¿Cuáles son los números que más han caído en la Lotería de Boyacá?

Los números que más han caído en la Lotería de Boyacá, según estadísticas históricas, son los dígitos 9, 5, 2 y 7. Sin embargo, estas estadísticas no garantizan futuros aciertos, ya que cada sorteo es independiente y todos los resultados dependen del azar.