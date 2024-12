Bono Hallaquero 2024 en Venezuela: entérate si el subsidio económico se paga vía WhatsApp

Es importante saber que el Bono Hallaquero se pagó anteriormente en los años 2022 y 2023, razón por la cual miles de venezolanos desean saber para cuándo se pagará el de 2024 ; sin embargo, lo que cierto es que hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro no ha anunciado de forma oficial el pago de este subsidio.

La respuesta rápida es un rotundo no, ya que como es habitual en Venezuela , los subsidios entregados por el Estado venezolano se pagan por medio del Sistema Patria . Por ello, en caso el gobierno chavista active el Bono Hallaquero se realizará por esta plataforma.

Si te topas con enlaces que piden tus datos para saber si eres beneficiario del mismo , no ingreses, pues se trataría de una estafa cibernética.

Al no haber una confirmación oficial no hay información precisa sobre el monto que pagaría el Bono Hallaquero 2024 pero, de acuerdo a lo publicado por Bloomberg En Línea, el dinero a cobrar podría bordear los 100 dólares, pero este dato no ha sido revelado por las autoridades llaneras.