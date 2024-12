Sheyla Rojas se defiende de las críticas: "Hablan por hablar, quiero ir a ver a mi hijo"

No se guardó nada. A través de Instagram, Sheyla Rojas decidió responder a las cientos de críticas que viene recibiendo en redes sociales durante las últimas semanas. Como se sabe, la exchica reality está siendo duramente cuestionada por varios usuarios que le reclaman por estar en México llena de lujos y dejar de lado a su pequeño hijo.

Mediante una transmisión en vivo, la modelo dejó en claro que extraña mucho a Antoñito y comentó que hay varias cosas por detrás que no le permiten ver a su hijo, pero que las personas la juzgan porque no tiene conocimiento de eso.

"Mucha gente habla por hablar, no sabe la realidad. Para poder viajar a Europa tengo que estar vacunada con las dos dosis, pero hasta la fecha no logro vacunarme, de ser así ya hubiera viajado hace rato para ver a mi hijo (...) Hablamos seguido, pero no es lo mismo tenerlo a mi lado", indicó.

Publicación de Sheyla Rojas. Fuente: Instagram.

Por otro lado, Sheyla Rojas reveló que aún no ha podido vacunarse contra la COVID-19 porque no puede ingresar a Estados Unidos, debido a que no tiene visa.

"Mi visa venció, cuando fui a renovarlo en diciembre pasado (antes de la pandemia) presenté mis papeles y no me dieron la visa. En marzo comenzó la pandemia y no pude hacer otro trámite. Es fácil decir ve y vacúnate, pero no puedo. Estoy esperando poder vacunarme acá (México)", acotó en su transmisión.