Alejandra Baigorria viajó a EE. UU. y usuarios piensan que huyó de Pedro Castillo

"Quería contarles que he venido a vacunarme y para darles un dato a las personas que piensan venir a vacunarse porque en el aeropuerto ya no están vacunando desde hace dos días", precisó.

Asimismo, la modelo sostuvo que no encuentran vacunas de la farmacéutica 'Jhonson & Jhonson'. "Casi no hay en ningún lado, he buscado en todos lados. Solo está la Pfizer y la Moderna (…) Les iré contando cuando me la pongan, cómo me siento, cómo me va y les voy a dar todos los datos", finalizó.