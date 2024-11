"Tengo más poder que tú": Jean Deza amenaza a la madre de su hija con ganarle juicio

Según lo comentado en el programa 'Amor y Fuego', el futbolista habría visto el adelanto del programa, donde su ex pareja asegura que se olvidó de su hija por preferir impresionar a su actual amorío, por lo que la llamó para amedrentarla. "¿Qué pasó?", inició Jean Deza en el audio.

“¿Cómo que qué gano? Que se agilice el juicio, yo lo estoy haciendo por el juicio no por otra cosa... porque algo debes estar haciendo con el pata que conoces ahí para que el juicio no salga”, contesta Elva Vracko haciendo referencia al juicio de alimentos que ambos mantienen.

Tras ello, el ex delantero del Carlos Stein respondió que Elva Vracko no podrá ejecutar el juicio hasta el final. “No vas a poder... porque tengo más poder que tú, no lo vas a lograr”, se escucha en el audio.