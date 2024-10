Yoshimar Yotún graba divertido video con su esposa: "Mi mujer me gobierna"

"Ay mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna", se escucha en el video mientras el futbolista empieza a bailar para el celular de su esposa.

Asimismo, la publicación viene registrando más de 87 mil 'me gusta' y cientos de comentarios en solo unas horas. "Ese 'Yoshi' no puede estar un día sin bailar, dale papá un crack", "se me hacia raro que 'Yoshi' no bailará jajaja", "él todo feliz", son algunas de las reacciones en la publicación.