¡Insólito! Recientemente, una pareja de Florida, en Estados Unidos, sin conexión previa con la región de St. Louis, enfrenta una complicada situación por presuntamente usar cupones falsificados para adquirir productos en Walmart a precios reducidos. Luego, habrían devuelto estos artículos con la finalidad de recibir reembolsos en efectivo. ¿Cuál es la situación de cada uno de ellos?

Walmart: arrestan a pareja acusada de robar US$10.000 y usar cupones falsos para comprar mercancía

A través de ‘Fox2Now’ y otros portales internacionales, se confirmó que un trabajador de seguridad de Walmart alertó al Departamento de Policía de St. Peters sobre un hombre que estaba devolviendo productos robados a cambio de dinero en efectivo.

Walmart: arrestan a pareja acusada de robar 10.000 dólares y usar cupones falsos para comprar mercancía.

Vale resaltar que este aviso se dio luego de una serie de incidentes similares reportados. En uno de los casos que fueron difundidos, se conoció que un hombre había utilizado cupones falsificados para adquirir mercancía valorada en US$458,31, pagando únicamente US$3,44.

Según los reportes, y en otras ocasiones, aquel sujeto se encontraba acompañado por una mujer. Tras revisar las grabaciones de vigilancia, las autoridades elaboraron una descripción de ambos implicados. En la madrugada del 30 de marzo, la policía de St. Peters recibió la notificación de que los sospechosos habían sido detenidos por otra agencia.

Al llegar al lugar, identificaron a los ocupantes del vehículo como Yardley Barthelemy, originario de Riverview, Florida, y Amanda Fuchs, de Barton, Florida. Durante el registro del automóvil, los agentes hallaron US$10.336,63 en efectivo, los cuales estaban atados con gomas elásticas.

¿Qué más señaló la policía sobre este caso y qué cargos enfrentan los sospechosos?

En el reciente interrogatorio, la policía local señaló que Barthelemy reconoció haber adquirido productos en Walmart a través de los cupones que encontró en plataformas como Reddit y Facebook. Asimismo, aceptó haber devuelto algunos de esos artículos en diversas ocasiones.

Futch confirmó que mantuvo una relación sentimental con Barthelemy y admitió haber hallado cupones falsificados en internet. Al respecto, la Fiscalía del Condado de St. Charles presentó cargos de hurto organizado en tiendas minoristas contra ambos, por un monto que oscila entre US$750 y US$10.000. Ambos ya están detenidos, con una fianza de US$5.000 en efectivo.