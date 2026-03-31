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ALERTA ROJA en el Walmart de Gwinnett: acudió a la tienda por un problema con su AUTO y terminó envuelto en LLAMAS
Un desperfecto rutinario casi provoca una tragedia: tras comprar anticongelante, un auto empezó a echar humo en el estacionamiento de un supermercado.
Un tranquilo viaje de compras a un Walmart en el condado de Gwinnett se convirtió en un evento crítico la mañana del martes, cuando un automóvil se incendió inesperadamente en el estacionamiento del supermercado. La rápida intervención de los equipos de emergencia evitó una tragedia y dejó a los testigos sorprendidos.
Un fallo en el auto provocó un incendio en el Walmart de Gwinnett.
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Emergencia en el estacionamiento: auto en llamas frente a Walmart de Gwinnett
Los equipos de seguridad del condado, incluidos los bomberos de Gwinnett y la policía de Duluth, fueron despachados al estacionamiento del Walmart en Duluth tras recibir múltiples reportes de un vehículo envuelto en llamas. Testigos señalaron que el conductor había detenido su auto momentos antes, aparentemente al notar un problema en el motor.
Mientras buscaba ayuda dentro de la tienda, el coche comenzó a arder sin previo aviso. Según informó la televisora local, WSB‑TV, "la policía de Duluth y los bomberos del condado de Gwinnett respondieron a un incendio de un vehículo en el estacionamiento de un Walmart", cita textual de la fuente.
¿Qué pasó realmente?: sobrecalentamiento que desencadenó un incendio
De acuerdo con las autoridades, el automovilista percibió que su motor se estaba sobrecalentando y decidió estacionar para ingresar al Walmart a comprar líquido refrigerante. Al regresar, encontró que el vehículo ya estaba completamente envuelto en llamas, justo cuando llegaban los equipos de emergencia.
Los bomberos actuaron con eficacia, controlando y apagando el incendio rápidamente. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre el conductor, los clientes ni el personal del supermercado. Los oficiales expresaron su alivio por la situación: aunque el incidente podría haber sido grave, todos los presentes resultaron ilesos.
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