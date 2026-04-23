ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Georgia: policía revela imágenes y pide AYUDA para localizar al sospechoso de un GRAVE ATAQUE

Un hecho de violencia registrado en un Walmart de Warner Robins, Georgia, ha generado alerta entre las autoridades en Estados Unidos. La policía local investiga una agresión con agravantes ocurrida en el estacionamiento del establecimiento, donde una persona habría sido atacada tras cruzarse con un vehículo. Las autoridades difundieron imágenes del sospechoso y piden colaboración ciudadana para identificarlo.

Agresión con arma en estacionamiento de Walmart en Warner Robins

De acuerdo con el reporte policial, el incidente ocurrió el jueves pasado alrededor de las 7:30 p. m. en el estacionamiento del Walmart de Warner Robins, ubicado en Watson Boulevard. La víctima caminaba por la zona cuando pasó junto a un automóvil tipo Buick Enclave. En ese momento, un pasajero se asomó por la ventanilla, le lanzó un objeto y luego le apuntó con un arma de fuego, según la investigación.

El Departamento de Policía de Warner Robins informó que ya cuenta con fotografías del sospechoso y también tiene en su poder un video del incidente. En las imágenes se observa a un hombre con gafas que se asoma por la ventana de un vehículo durante la agresión ocurrida en un Walmart de Estados Unidos.

La policía de Warner Robins solicita apoyo para identificar a un hombre.

La policía de Warner Robins solicita ayuda para identificar al sospechoso de una agresión con agravantes en Walmart

Las autoridades han pedido la colaboración urgente de la población para avanzar con la identificación del responsable. En coordinación con medios locales, la investigación ha sido difundida para ampliar el alcance del caso. Según el medio 13WMAZ, la policía señaló: "la policía solicita ayuda del público para identificar al sospechoso", reforzando así el llamado a la comunidad para aportar cualquier información relevante.

Quienes tengan información sobre el hecho pueden comunicarse con la detective Karmen Thompson al 478-302-5380 o con Macon Regional Crimestoppers al 1-877-68CRIME, líneas habilitadas para este caso ocurrido en un Walmart de Estados Unidos.