Resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I: LINK para consultar tu nota del examen preliminar

El pasado domingo 19 de abril, profesionales de la salud rindieron la Evaluación para el SERUMS 2026-I y HOY, jueves 23 de abril se publicaron los resultados del examen mediante la plataforma del Ministerio de Salud (MINSA). Ingresa al siguiente enlace: dale clic; busca tus apellidos y nombres para conocer tu nota alcanzada.

En el documento compartido por el MINSA se puede observar los datos completos de los postulantes, profesión, región de evaluación y nota. Conoce si aprobaste la evaluación y prepárate para el proceso de adjudicación de plazas que se realizará el próximo viernes 1 de mayo.

Resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I: LINK aquí

Los resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I ya están disponibles.

De acuerdo a lo establecido en el cronograma, este jueves 23 de abril se desarrolló la publicación de resultados en la página web del MINSA y el 24 de abril se llevará a cabo la presentación de solicitudes de revisión. Respecto a la atención y resolución de estos pedidos, se efectuará los días 27 y 28 de abril. Por último, el 28 de abril se publicarán los resultados finales en la página web del Ministerio de Salud.

LINK para la inscripción para la adjudicación de plazas Serums 2026-I

Con la publicación de los resultados, se inicia la fase de inscripción para la adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), la cual se llevará a cabo a nivel nacional desde el 23 de abril a las 00:00 horas hasta el 28 de abril a las 23:59 horas. El registro debe realizarse mediante el aplicativo Serums Digital.

Le recomendamos que previo a su inscripción, revise cuidadosamente el instructivo, la oferta de plazas remuneradas y equivalentes, así como el cronograma del proceso, ya que estos documentos contienen información clave sobre requisitos, etapas, condiciones de las plazas y fechas de adjudicación. Todo este material se encuentra disponible en este enlace.