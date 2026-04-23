0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I: LINK para consultar tu nota del examen preliminar

Este jueves 23 de abril se publicaron los resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I para conocer quiénes aprobaron preliminarmente. Accede al enlace oficial.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I y conoce tu puntaje mediante el enlace oficial del Minsa.
Revisa los resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I y conoce tu puntaje mediante el enlace oficial del Minsa. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

El pasado domingo 19 de abril, profesionales de la salud rindieron la Evaluación para el SERUMS 2026-I y HOY, jueves 23 de abril se publicaron los resultados del examen mediante la plataforma del Ministerio de Salud (MINSA). Ingresa al siguiente enlace: dale clic; busca tus apellidos y nombres para conocer tu nota alcanzada.

La Universidad Autónoma del Perú inaugura su sede en Puente Piedra y ofrece diversas carreras.

PUEDES VER: La mejor noticia para vecinos de Puente Piedra: inauguran la primera universidad del distrito, ¿qué carreras ofrece?

En el documento compartido por el MINSA se puede observar los datos completos de los postulantes, profesión, región de evaluación y nota. Conoce si aprobaste la evaluación y prepárate para el proceso de adjudicación de plazas que se realizará el próximo viernes 1 de mayo.

  • Resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I: LINK aquí
SERUMS

Los resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I ya están disponibles.

De acuerdo a lo establecido en el cronograma, este jueves 23 de abril se desarrolló la publicación de resultados en la página web del MINSA y el 24 de abril se llevará a cabo la presentación de solicitudes de revisión. Respecto a la atención y resolución de estos pedidos, se efectuará los días 27 y 28 de abril. Por último, el 28 de abril se publicarán los resultados finales en la página web del Ministerio de Salud.

LINK para la inscripción para la adjudicación de plazas Serums 2026-I

Con la publicación de los resultados, se inicia la fase de inscripción para la adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), la cual se llevará a cabo a nivel nacional desde el 23 de abril a las 00:00 horas hasta el 28 de abril a las 23:59 horas. El registro debe realizarse mediante el aplicativo Serums Digital.

Le recomendamos que previo a su inscripción, revise cuidadosamente el instructivo, la oferta de plazas remuneradas y equivalentes, así como el cronograma del proceso, ya que estos documentos contienen información clave sobre requisitos, etapas, condiciones de las plazas y fechas de adjudicación. Todo este material se encuentra disponible en este enlace.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I: LINK para consultar tu nota del examen preliminar

  2. Temblor en Perú HOY, jueves 23 de abril EN VIVO: ver epicentro y magnitud del último sismo según IGP

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano