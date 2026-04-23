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Resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I: LINK para consultar tu nota del examen preliminar
Este jueves 23 de abril se publicaron los resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I para conocer quiénes aprobaron preliminarmente. Accede al enlace oficial.
El pasado domingo 19 de abril, profesionales de la salud rindieron la Evaluación para el SERUMS 2026-I y HOY, jueves 23 de abril se publicaron los resultados del examen mediante la plataforma del Ministerio de Salud (MINSA). Ingresa al siguiente enlace: dale clic; busca tus apellidos y nombres para conocer tu nota alcanzada.
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En el documento compartido por el MINSA se puede observar los datos completos de los postulantes, profesión, región de evaluación y nota. Conoce si aprobaste la evaluación y prepárate para el proceso de adjudicación de plazas que se realizará el próximo viernes 1 de mayo.
- Resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I: LINK aquí
Los resultados de la Evaluación SERUMS 2026-I ya están disponibles.
De acuerdo a lo establecido en el cronograma, este jueves 23 de abril se desarrolló la publicación de resultados en la página web del MINSA y el 24 de abril se llevará a cabo la presentación de solicitudes de revisión. Respecto a la atención y resolución de estos pedidos, se efectuará los días 27 y 28 de abril. Por último, el 28 de abril se publicarán los resultados finales en la página web del Ministerio de Salud.
LINK para la inscripción para la adjudicación de plazas Serums 2026-I
Con la publicación de los resultados, se inicia la fase de inscripción para la adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), la cual se llevará a cabo a nivel nacional desde el 23 de abril a las 00:00 horas hasta el 28 de abril a las 23:59 horas. El registro debe realizarse mediante el aplicativo Serums Digital.
Le recomendamos que previo a su inscripción, revise cuidadosamente el instructivo, la oferta de plazas remuneradas y equivalentes, así como el cronograma del proceso, ya que estos documentos contienen información clave sobre requisitos, etapas, condiciones de las plazas y fechas de adjudicación. Todo este material se encuentra disponible en este enlace.
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