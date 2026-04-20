¿Cuándo se publicarán los resultados Serums 2026-I? Conoce la fecha para acceder a los puntajes del examen

La evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2026-I reunió a profesionales de las ciencias de la salud este último domingo 19 de abril, con la finalidad de obtener una de las vacantes y realizar este servicio, que es un requisito para trabajar en el sector público, acceder a especializaciones o postular a beneficios del Estado peruano.

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¿Cuándo se publicarán los resultados Serums 2026-I?

De acuerdo al cronograma establecido, los resultados del proceso SERUMS 2026-I serán publicados de manera preliminar el 23 de abril de 2026. Posteriormente, el 24 de abril es la presentación de solicitudes de revisión; y la absolución de solicitudes de revisión se desarrollará el 27 y 28 de abril. Finalmente, el 28 de abril se realizará la publicación de resultados finales en la página web del MINSA.

Accede a los resultados de la evaluación del Serums 2026-I.

¿Cuándo comienza el Serums 2026-I?

El inicio del SERUMS 2026-I está programado en dos fechas, de acuerdo al tipo de plaza adjudicada. Para los profesionales que obtengan una plaza remunerada, el servicio comenzará el 6 de mayo de 2026, mientras que aquellos que accedan a una plaza equivalente iniciarán el 26 de mayo de 2026. En ambos casos, el periodo del servicio se extenderá hasta el 30 de abril de 2027, según lo establecido por el Ministerio de Salud.

¿Cuántas plazas Serums 2026-I se ofrecen y dónde?

En el proceso del SERUMS 2026-I se han ofrecido alrededor de 7,489 plazas remuneradas a nivel nacional. Conoce su distribución en las distintas regiones del país: