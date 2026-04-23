ALERTA MÁXIMA con ICE, inmigrantes en EE. UU.: residentes legales también están en RIESGO DE ARRESTO bajo estas condiciones en su documentación

En un escenario de mayor vigilancia migratoria en Estados Unidos, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado operativos que incluyen detenciones de inmigrantes en las inmediaciones y dentro de tribunales. Especialistas advierten que estas acciones pueden alcanzar incluso a inmigrantes indocumentados y a residentes legales cuya documentación esté bajo revisión o genere dudas, siempre que exista una base legal que lo sustente. El tema ha reavivado el debate sobre el alcance de estas prácticas en cortes y su impacto en el debido proceso.

ICE arresta inmigrantes en tribunales de Estados Unidos

De acuerdo con entrevistas a las abogadas María Herrera Mellado e Isadora Velásquez, expertas en migración, realizadas en Diario Las Américas, los arrestos de ICE en espacios judiciales no son un fenómeno nuevo, pero se han vuelto más frecuentes en los últimos meses en Estados Unidos.

"Hemos visto que los arrestos por parte del ICE se han retomado en los últimos meses", señaló la especialista Isadora Velázquez, quien indicó que este tipo de procedimientos había disminuido previamente en sedes como la Corte de Miami, Florida.

Por su parte, la abogada María Herrera Mellado explicó que, desde el punto de vista legal, los agentes federales sí pueden actuar en estos espacios: "En términos generales, los agentes federales tienen autoridad para detener a personas por violaciones inmigratorias, incluso en o cerca de tribunales, aunque es altamente controvertido", afirmó.

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El análisis legal señala que los procedimientos de ICE en cortes no son automáticamente ilegales, aunque pueden generar controversia cuando afectan el acceso a la justicia de los inmigrantes en Estados Unidos. Según la abogada Herrera Mellado, estas intervenciones pueden ser cuestionadas si interfieren con el debido proceso. Además, una guía provisional de ICE de enero de 2025 establece que los agentes pueden realizar acciones migratorias en tribunales si cuentan con información creíble sobre la presencia de una persona investigada, siempre que no exista prohibición en la jurisdicción correspondiente.

En este contexto, Herrera Mellado advirtió que la situación de los residentes legales es especialmente sensible: "En el caso de personas con residencia permanente, la situación es aún más delicada. Un residente legal no puede ser detenido arbitrariamente sin causa", explicó. Añadió que, para una detención, debe existir una base legal clara, como antecedentes penales graves o posibles fraudes migratorios (documentación dudosa), además de un proceso ante un juez de inmigración.

Las especialistas coinciden en que estas prácticas se han reactivado en el marco de nuevas políticas migratorias en Estados Unidos, lo que genera preocupación entre inmigrantes indocumentados y residentes con trámites en revisión, en un contexto en el que ICE mantiene una presencia cada vez más visible en espacios judiciales.