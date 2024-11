Pietro Sibille borra publicación contra Andrea Luna tras denuncia de maltrato

“Fui a chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho, gritándome que yo no soy nada, ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Tengo videos, mensajes, audios que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo”, continuó Andrea Luna en su publicación.