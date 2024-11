Yahaira Plasencia regaló entradas para su show, denuncia Instarándula

En la última edición de ‘Instarandula’, Samuel Suárez no se guardó nada y habló de las pocas personas que asistieron al show de Yahaira Plasencia. Inclusive se animó a contar que tuvo que regalar entradas, pero que a él nunca le llegaron.

"Vacío vació no estuvo, había bastantes varias sillitas libres, pero para la inversión que ella hizo no llenó", dijo el conductor, quien además se puso en el lugar de la cantante asegurando que debe sentirse frustrada por no haber logrado su objetivo.