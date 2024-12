¡Se corre de cupido! Milena Zárate: “Ya me cansé, no tengo tiempo ni ganas de enamorarme"

La cantante colombiana Milena Zárate afirmó que este Nuevo Año, no piensa en volver a enamorarse, pues señala que no tiene ganas ni tiempo para dedicarle a una pareja, y se encuentra enfocada en su carrera musica l y su familia.

Tras la decepción amorosa que vivió el año pasado con el futbolista Augusto ‘Tito’ Barreda . La expareja de Edwin Sierra , aseguró que que no tiene intención de volverse a enamorar, pues desea vivir un 2022 lleno de tranquilidad y estabilidad emocional.

"No, ya me cansé, el amor llegará cuando tenga que llegar y será algo bonito. Estoy soltera desde hace cuatro meses y me ha servido para tener tiempo para mí, de pasarla bien. Además, poder hacer lo que amo que es cantar, poder ensayar, armar los nuevos shows y viajar", aseguró la colombiana en una entrevista para El Trome.