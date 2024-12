Andrea San Martín denuncia que su cuenta de Facebook fue hackeada

" Quería comentarles que mi Facebook fue hackeado, no les comenté antes porque pasó en distintas ocasiones, estas personas están queriendo hacerlo una tras otra vez, me imagino que deben estar invirtiendo bien para poder dañarme, pero no”, dijo a través de sus historias de Instagram.

“El 24 de diciembre me reportaron como fallecida y me quitaron el Facebook, hice las cosas que tenía que hacer para comentarle a Facebook que yo seguía viva y coleando”, agregó la i nfluencer ante lo ocurrido.

Asimismo agregó que se siente muy apenada por haber perdido esa cuenta en la que tenía muchos años de trabajo. "Sí me afecta por el tema de mi trabajo obviamente, que en mi Facebook tenía mis seguidores y esa es mi chamba y ustedes saben que, a pesar de que yo tengo otros trabajos porque nunca me voy a quedar en cero, si eso es lo que pretenden, yo mañana me pongo a vender caramelos y me da igual”, explicó.