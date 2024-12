Andrea San Martín tras fuerte sismo: "El subconsciente de la mamá es impresionante"

"Por eso siempre abro la puerta principal y Sebastián se queda en el cuarto de las niñas”, expresó Andrea San Martín, en la famosa red social. También acotó que no siente miedo de los temblores, pero si le da pavor pensar que puede quedar atrapada dentro de su departamento: “Yo he pasado temblores sola con las niñas y aunque no me da miedo; siempre me muevo al instante (ni bien siento un pequeño movimiento) porque me da miedo que las puertas se atoren”, contó.