Rebeca Escribens sobre Gino Pesaressi: “Siempre actúa de lo mismo”

¡Habló fuerte y claro! Rebeca Escribens no se quedó callada y arremetió contra Gino Pesaressi, a quien cuestionó fuertemente por sus dotes actorales. Sin embargo, el conductor no dudó en responder a estos comentarios.

Rebeca Escribens no se guardó nada y soltó polémicas declaraciones sobre la actuación de Pesaressi en la nueva serie de América Televisión, "Maricucha", algo que a él no le gustó absolutamente nada.

Escribens antes esto se lanzó a decir que para ella “él siempre actúa de lo mismo”. Este comentario no pasó desapercibido por Gino , quien no perdió la oportunidad de escribirle a Ximena Dávila , reportera de "Estás en Todas" para comunicar su fastidio y devolver el "misil".

Al oír esto, la conductora se retractó de lo dicho y resaltó el trabajo de Gino. "Soñar no cuesta nada. Ahorita podría estar en Anticucha, teniendo un papel ricotón contigo. Tu papel es hermoso, sigue haciendo de sexy. Lo que me interesa es que tiene correa y no se ha molestado”, finalizó.