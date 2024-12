¡Una hincha más! Ivana Yturbe alentó a Beto da Silva en la Noche Blanquiazul

"Creo que solo he ido al estadio una vez en mi vida y les juro que la gente me decía que era alucinante. La verdad no lo sentía hasta hoy qué vine a ver al amor de mi vida. Aquí estaré siempre mi amor, mirándote y admirándote porque solo tú y yo sabemos cómo trabajas todos los días por ser mejor. Te aman atentamente tus hinchas número 1", señaló la fémina.