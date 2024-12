Carlos Álvarez anuncia parodia de entrevista de 'Peter Castle' con 'Ferdinando al Rincón' - VIDEO

El hombre de prensa inició la entrevista, como en su sueño, pero la respuesta fue diferente. “Yo no le conozco a la Caramelí, yo lo dije, ella llegó y le saludé y un día había bulla y era la fiesta de mi pequeña y me enteré que ella llevó el show infantil, pero no lo conozco a ella. Solo la saludé nada más, la he visto como 20 veces; pero no la conozco”, contestó 'Castle', que cada vez se hacía más pequeño.