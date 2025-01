Hija de Pipo Gorosito no se queda callada y DEFIENDE a su padre tras críticas en Alianza Lima

Tras varias semanas del anuncio sobre la contratación de Néstor 'Pipo' Gorosito como el nuevo técnico de Alianza Lima para el 2025, aún continúa generando gran polémica pues, muchos critican que sus funciones como DT no han sido las más destacadas en el fútbol argentino . En este sentido, su hija Stefy Gorosito, no dudó en pronunciarse y defender a su padre.

Hija de Pipo Gorosito defiende a su padre | Foto: X

Ahora, una nueva ola de críticas comenzó para 'Pipo' Gorosito, pues él pidió al mediocampista argentino Brian Faroli , pero este último no pasó los exámenes médicos de manera satisfactoria (según Franco Navarro, director deportivo de Alianza) y tampoco inició la pretemporada con el club 'blanquiazul' hasta el momento.

Al cierre de esta nota, se rumorea de que Brian Faroli no vestiría la camiseta 'blanquiazul' este 2025 debido a que no pasó las pruebas médicas. Por su parte Radio Programas del Perú indicó que el mediocampista no calza en el proyecto deportivo del equipo peruano.